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Российский инвестиционный форум - 2019

Кемеровская компания будет производить в Севастополе напитки из артезианской воды

Производство расположат в Орлиновском муниципальном округе, где есть скважины

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания из Сибири планирует организовать в Севастополе производство безалкогольных напитков из воды, которую будет добывать из подземных скважин, сообщил ТАСС в пятницу директор Корпорации развития Севастополя Дмитрий Курков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Проект по производству безалкогольных напитков - сейчас реализуется первая очередь, стоимость которой 170 млн рублей. Срок реализации - вторая половина 2020 года. Производство будет размещено в Орлиновском муниципальном округе [Севастополя] - там есть скважины [с артезианской водой]. Это позволяет производить экологически чистую продукцию, потому что не надо воду очищать, деминерализовывать или наоборот", - сказал Курков.

Он уточнил, что на следующем этапе рассматривается возможность производства кваса. Соглашение о реализации проекта с инвестором, сибирской компанией ООО "Аквалэнд", было подписано на форуме в пятницу.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Теги
РоссияКемеровская областьСевастопольРоссийский инвестиционный форум - 2019
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