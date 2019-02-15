"Россети" намерены создать должность директора по цифровизации

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует создать должность директора по цифровизации, сообщил начальник департамента корпоративных и технологических систем управления "МРСК Центра" (входит в группу "Россети") Роман Демьянец в ходе выступления на сессии Российского инвестиционного форума.

"Появляется директор по цифровой трансформации, а это переосмысление, перестройка бизнеса с учетом новых технологий. Цифровая трансформация для традиционных компаний - это ответ на тот вызов, который им сделали "молодые единороги", компании уровня Amazon, YouTube, Google, ценности для которых - это информация и данные. Традиционные компании пытаются меняться и выйти на этот рынок", - сказал Демьянец.

"Россети" изучает различные варианты создания новых должностей по цифровизации в самой компании и (или) в компаниях группы, но решение пока не принято, пояснил ТАСС представитель "Россетей".

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.