Путин и Лукашенко вели переговоры три дня, но налоговый маневр так и не обсудили

Нынешний раунд переговоров во многом носил неформальный характер. 13 февраля Путин и Лукашенко в основном беседовали с глазу на глаз, по мере необходимости привлекая к своему разговору профильных министров.

Тему ценообразования на российский природный газ и проблему выпадающих доходов Белоруссии от проводимого Москвой налогового маневра, по заверениям Лукашенко, стороны так и не затронули. Хотя, именно претензии Минска по этим вопросам стали причиной предновогодних встреч Путина и Лукашенко 25 и 29 декабря. В то же время, по словам белорусского президента, стороны погрузились в тему сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере и даже обсудили перспективу двусторонних отношений в контексте их будущего развития на годы вперед, в том числе после смены руководителей государств.

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко завершили раунд переговоров, стартовавших в Сочи 13 февраля. За прошедшие три дня главы двух стран успели обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, покататься на лыжах на одном из сочинских склонов и сыграть в хоккей, причем в составе одной команды.

В начале встречи Путин предложил обсудить сотрудничество в энергетике, "шероховатости" в сфере торговли сельхозпродукцией и сверить часы в области интеграции на постсоветском пространстве. Глава российского государства при этом подчеркнул, что хотя между странами время от времени возникают проблемы, "но так, как это и положено между друзьями, эти проблемы будут решаться так, как они решались, и дальше".

Президент Белоруссии в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку экономики его страны, заверив, что отношения Москвы и Минска "незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил". "Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны четко понимать", - добавил Лукашенко с улыбкой.

В этот же день Путин и Лукашенко, сделав перерыв в переговорах, отправились на горнолыжную трассу одного из сочинских курортов. Прокатился с ними на лыжах и сын Лукашенко Николай.

Туристический комплекс, куда приехали президенты, не стали специально закрывать ради высоких гостей, и лидеры двух стран пообщались с туристами. Один из них поинтересовался у Путина, катался ли тот когда-нибудь на сноуборде. Глава государства не исключил, что попробует в следующий раз, но признался, что, по его мнению, "лыжи благороднее".

Свой вопрос задал и журналист "Коммерсанта", поинтересовавшись у Путина, когда ему и Лукашенко удастся договориться. "Серьезные решения не терпят суеты", - ответил российский лидер.

В общей сложности, президенты провели на склоне около часа. Завершив катание, они отправились продолжать переговоры в закрытом режиме.

Полезная встреча

Во второй день визита Лукашенко в Россию, 14 февраля, Путин основное внимание уделил другому важному международному событию - в этот день в Сочи проходил трехсторонний саммит РФ - Иран - Турция по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Но он не забыл и о своем белорусском госте, пригласив его вечером в четверг присоединиться к неформальной встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Как пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин предусмотрел "такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами также пообщаться, используя возможность своего пребывания здесь в Сочи одновременно с ними". По словам представителя Кремля, президенты в четверг продолжили общение, однако оно проходили в закрытом для прессы режиме.

По завершении своего визита 15 февраля Лукашенко выразил благодарность Путину за организацию такой встречи. "Мы там не участвуем, в этих мероприятиях, тем не менее, мне очень было полезно поприсутствовать на встрече президентов", - поделился он с журналистами своим впечатлением.

Гуманитарное сотрудничество

Сотрудничеству в сферах образования, культуры и спорта был посвящен последний день переговоров президентов России и Белоруссии. Они посетили образовательный центр "Сириус" в Сочи, где ознакомились с генетической лабораторией и системой хоккейной аналитики, а также осмотрели выставку юных художников, скульпторов и гончаров. Затем на площадке центра лидеры провели совещание с участием министров двух стран, курирующих образование, культуру и спорт.

Путин на этой встрече отметил, что гуманитарное сотрудничество Москвы и Минска - это "чрезвычайно важное направление, которое лежит в основе развития сегодняшнего мира вообще и наших стран в частности".

"Мы в своей практической ежедневной работе гораздо больше внимания и времени уделяем вопросам сотрудничества в сфере международных дел, обороны, безопасности, экономики, финансов, промышленного производства, кооперации в этих сферах. Но, конечно, то, чем занимаются коллеги, присутствующие здесь [министры, курирующие образование, культуру и спорт], является фундаментом, основой развития любого общества. Потому что все, что делается в этой сфере, это направлено на человека, это укрепление так называемого человеческого потенциала. Без этого невозможно решать никакие другие задачи: они просто не будут решаться вообще никак или будут решаться очень плохо", - подчеркнул российский лидер.

На совещании с докладами выступили министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Минкультуры Владимир Мединский, министр спорта Павел Колобков, а также их белорусские коллеги. В завершении этой встречи Лукашенко отметил, что многие темы, которые осветили министры, для него самого в новинку. "Это говорит о том, что гораздо больше делается в рамках наших отношений, в рамках Союзного государства, чем мы, чем лично я как президент это себе представлял. Это радует", - признался он.

Особенный интерес Лукашенко проявил к вопросам спорта, в том числе фигурного катания. Он предложил российским фигуристам, которые по квалификации не попадают в сборную РФ, выступать на международных соревнованиях за Белоруссию. "Я думаю, поскольку у нас тут вакансий в Беларуси предостаточно, могли бы эти ребята выступать и за Беларусь. Тем более, чего там переживать России, мы же не берем [Алину] Загитову у вас или [Евгению] Медведеву (призеры Олимпийских игр - прим. ТАСС), или этих девчушек 14-15 лет, которые подрастают", - сказал Лукашенко.

"Не маневром единым"

По завершении трехдневного раунда переговоров Путин и Лукашенко вышли к журналистам, которых ожидаемо интересовал один из наиболее острых вопросов двусторонних отношений - разрешения спора относительно налогового маневра, который проводит Москва в топливно-энергетическом комплексе.

Однако, по словам Лукашенко, стороны "даже это слово не промолвили за эти три дня". Он усомнился в том, что этот вопрос является важнейшим в российско-белорусских отношениях, отметив, что кроме него есть и другие проблемы, которые нужно решить. Президент Белоруссии заверил, что со временем стороны подойдут к обсуждению проблемы налогового маневра, "но помимо налогового маневра у нас еще много проблем, которые кроме нас никто не решит, и мы это делаем". "Не маневрами только живы люди", - добавил он с улыбкой.

Лукашенко отметил, что лидеры двух стран уделили внимание не только текущим отношениям России и Белоруссии, но и затронули аспект их будущего развития, в том числе после смены нынешних глав этих стран. "Мы откровенно друг другу говорим, что мы же не вечные, мы когда-то уйдем. А что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать", - сказал он.

Путин в свою очередь положительно переговоры с Лукашенко. "Мне кажется, работа у нас получилась", - сказал он журналистам, добавив, что лидеры договорились проанализировать договорную базу Союзного государства и реализацию этих документов, "сверить часы по интеграционной повестке, имея ввиду даже то обстоятельство, что параллельно развиваются и другие интеграционные процессы, в том числе и ЕврАзЭС".

Отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию народов этих двух стран. "Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? - продолжил президент Белоруссии. - Насколько вы [граждане двух стран] готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю". Он подчеркнул, что если люди не готовы, то "какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то".

Президентский матч

Завершился трехдневный раунд переговоров Путина и Лукашенко игрой в хоккей, которую белорусский лидер "задолжал" президенту РФ еще в декабре. Тогда Путин пригласил его поучаствовать в товарищеском матче "Ночной хоккейной лиги" на Красной площади, однако Лукашенко не смог остаться. В этот раз игра состоялась на сочинской арене "Шайба".

Оба президента в красно-белой форме играли за команду "Тигров" против команды "Медведи" в сине-красных свитерах. Путин выступал под номером 11, Лукашенко - под номером 1. На лед вышел также сын белорусского лидера Николай Лукашенко.

Матч продолжался три периода по 15 минут. Президенты России и Белоруссии в ходе игры отличились забитыми шайбами, причем в ряде случаев взятие ворот заканчивалось комбинацией именно в связке Путин - Лукашенко - Лукашенко. В итоге команда "Тигры", за которую играли оба лидера, победила команду "Медведи" со счетом 16:1.