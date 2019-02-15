РФПИ подписал соглашение с Siemens по реализации проекта ВСМ Челябинск - Екатеринбург

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. РФПИ, Siemens Mobility (подразделение Siemens по производству ж/д техники и составов, представляющее консорциум "Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных магистралей в России") и хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" договорились о совместной реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск - Екатеринбург. Соответствующее соглашение было подписано на полях Конференции по безопасности в Мюнхене, говорится в сообщении РФПИ.

"Общий объем инвестиций в проект составляет более 300 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство новой двухпутной высокоскоростной железной дороги между городами Челябинск и Екатеринбург протяженностью 220 км и со скоростью движения до 300 км/ч", - отмечается в релизе.

Строительство железнодорожной линии начнется в 2021 году, ввод в эксплуатацию назначен на 2025 год. Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения и предполагает также строительство сопутствующей инфраструктуры. Планируется создание четырех железнодорожных вокзалов (аэропорты Баландино и Кольцово, Снежинск, Сысерть), 10 промежуточных станций и вокзальных комплексов, четыре тяговых подстанции, депо для высокоскоростного подвижного состава и строительство здания управления высокоскоростной магистралью.

О том, что консорциум "Немецкая инициатива" изучает возможность финансирования строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск, ТАСС говорил в июле 2018 года Дитрих Мёллер, возглавлявший тогда Siemens в России. В консорциум "Немецкая инициатива" входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании.

С инициативой подготовки и реализации проекта создания уральской скоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом выступил Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) совместно с Челябинской и Свердловской областями при одобрении РЖД. Для подготовки проекта правительством Челябинской области и ФЦПФ создана компания "Уральская скоростная магистраль". Складочный капитал УСМ составляет на данный момент 320 млн рублей. В партнерстве состоят 6 участников - Челябинская область, АО "Корпорация развития Среднего Урала" (Свердловская область), ООО "РВМ Высокоскоростные Магистрали" (инвестиционная группа РВМ Капитал), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Русская медная компания" и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

Проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии, которая соединит два областных центра и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора и привлеченного финансирования.