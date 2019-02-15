Минэкономразвития продолжает поиск инвестора для приватизации "Совкомфлота"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития не меняет запланированную для продажи долю "Совкомфлота" и продолжает поиск инвестора, рассказала замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко в интервью ТАСС.

Государство планирует снизить свою долю в "Совкомфлоте" со 100% до 25% плюс 1 акция. Однако приватизация крупнейшей российской судоходной компании неоднократно откладывалась.

"Тут надо смотреть на все аспекты сделки. Есть возможность привлечь дополнительное финансирование в компанию. В связи с этим преждевременно говорить о том, что мы отказываемся от сделки", - сказала Тарасенко.

Она добавила, что поиск инвестора продолжается, однако власти намерены приватизировать "Совкомфлот" в благоприятных рыночных условиях. Доля, которую планируется продать, остается неизменной, отметила замминистра.

"Относительно "Совкомфлота", на самом деле, ничего не поменялось. Мы говорим и о той же самой доле, что обсуждалась ранее. Соответственно, часть может пойти на привлечение дополнительного акционерного капитала за счет продажи вновь выпускаемых акций для целей финансирования инвестиционной деятельности. Это один из лучших активов, ему нет конкурентов, особенно за рубежом. Здесь очень важно просто поймать момент", - пояснила Тарасенко.

"Мы очень активно вместе с нашим агентом "ВТБ Капитал" наблюдаем за фрахтовым фондовым рынком, наши агенты говорят, что в этом году у нас возможен позитивный исход и повысится инвестиционная привлекательность "Совкомфлота". Поэтому мы никуда не спешим, будем.