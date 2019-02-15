Лесопромышленники Коми выступили за полный запрет экспорта фанерного кряжа

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Лесопромышленные компании Коми предложили ввести полный запрет на экспорт фанерного кряжа из России - сырья для производства фанеры, которого остро не хватает отечественным производителям. Такая мера позволит стабилизировать положение российских фанерных комбинатов и дать возможность для их развития, сообщил в интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава Республики Коми Сергей Гапликов.

С 1 января по 30 июня 2019 года введены квоты на экспорт березового фанерного кряжа. "Введение временных ограничений позволит на время стабилизировать ситуацию на рынке сырья, приостановить рост цен на фанерный кряж, обеспечить загрузку мощностей и тем самым стабилизировать финансово-экономическое положение российских фанерных комбинатов. Однако временное ограничение является полумерой, было бы правильным в целях увеличения переработки на территории России березового фанерного кряжа, снижения экспорта необработанного кругляка ввести полный запрет на экспорт фанерного кряжа. Стратегически в этом случае увеличатся объемы производства товаров с более высокой добавленной стоимостью на территории страны, увеличатся налоговые поступления в бюджеты разных уровней", - сказал Гапликов.

Лесопромышленный комплекс является одним из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Коми, который показывает наиболее высокие темпы увеличения объемов производства. По данным правительства региона, инвестиции в лесопромышленную отрасль за январь-сентябрь 2018 года составили 5,167 млрд рублей. В 2019 году ожидается вложение более 6 млрд рублей инвестиций. При этом общий объем инвестиций крупных предприятий в экономику региона составил за девять месяцев прошлого года более 76,697 млрд рублей, львиную долю занимают капиталовложения нефтегазовых компаний. Доля инвестиций в лесопромышленный комплекс составила 7,3%.

Расчетная лесосека составляет в Коми порядка 34 млн кубометров в год, заготавливается ежегодно около 9 млн кубометров. Реализуются семь приоритетных проектов в области освоения лесов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.