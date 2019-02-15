Заработная плата в Кабардино-Балкарии выросла более чем на 6% за год

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Заработная плата выросла на 6,4% в Кабардино-Балкарии (КБР) и составила 24546 рублей в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов.

"По данным территориального органа Федеральной службы госстатистики по КБР среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-октябре 2018 года, без выплат социального характера сложилась в размере 24546 рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 6,4%. Размер реальной начисленной заработной платы увеличился на 4,4%", - сказал Асанов, выступая на заседании коллеги ведомства.

Вместе с тем он отметил, что просроченная задолженность по заработной плате в республике на 1 января 2019 года составляет 26 млн 610 тыс. рублей. Из них большая часть приходится на обанкротившееся предприятие "Кабельный завод "Кавказкабель" - 25 млн 997 тыс. рублей, а ОАО "Ордена Ленина ремонтно-механический завод "Прохладненский" задолжал своим сотрудникам 613 тыс. рублей.