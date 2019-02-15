Российско-украинскому экипажу задержанного в Болгарии судна выплатили $80 тыс. долга

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Морякам судна Nika Fortune, следующего под флагом Палау (островное государство в Тихом океане) и находящегося у берегов города Варна (Болгария), выплатили большую часть зарплаты. Сейчас погасили около $80 тыс. долга, сообщил ТАСС в пятницу капитан судна Александр Милакин.

Ранее сообщалось, что 5 февраля судовладелец перевел первую выплату десяти членам российско-украинского экипажа. Сумма долга перед моряками и хозяином порта в Болгарии превышала $100 тыс.

"Выплатили в пределах $80 тыс. (около 5,3 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 15 февраля), остается около $35 тыс. Пять человек фактически получили всю зарплату. Трое уезжают завтра домой, еще двое уедут в понедельник", - сказал Милакин, уточнив, что среди них четверо граждан Украины и один россиянин. Их сменят новые члены экипажа.

По его словам, судовладелец обещает полностью погасить долги по зарплате на следующей неделе. Ранее сообщалось, что 20 февраля судно должно прибыть в порт Ростова-на-Дону под погрузку. По словам Милакина, планы поменялись, и точной информации о следующей остановке сейчас нет. Есть вероятность, что судно отправят в Египет.

Из-за долгов перед экипажем судно Nika Fortune находится у берегов Болгарии с 5 декабря. Ранее судно задерживали в Ростове-на-Дону, где специалисты государственного портового контроля (PSC) выявили технические неисправности и факты невыплаты зарплаты. Нарушения не были устранены, но судно отправилось в Болгарию, где его задержали.