Кубань и Астраханская область увеличат число прямых авиарейсов

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Краснодарский край и Астраханская область увеличат число прямых рейсов между регионами. Соответствующее соглашение подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов и гендиректор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщается в пятницу на сайте администрации Краснодарского края.

"Кубань и Астраханская область планируют увеличить число прямых рейсов между регионами", - говорится в сообщении.

По мнению Кондратьева, которого цитирует пресс-служба администрации края, связь между регионами должна укрепляться, а для этого "необходимо развивать логистику". Договор позволит повысить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Кубани, отмечается в релизе.

"Уверен: жители Астраханской области с удовольствием будут отдыхать в нашем крае, на наших курортах, которые уже давно соответствуют мировому уровню", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

В пресс-службе добавили, что в 2018 году авиакомпания Utair доставила в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика 1,3 млн человек. Рост пассажиропотока на межрегиональных рейсах из аэропортов края составил 40%.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.