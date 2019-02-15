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Российский инвестиционный форум - 2019

В Госдуме заявили, что серьезных изменений в Налоговый кодекс в ближайшее время не будет

В то же время первый вице-спикер Думы Александр Жуков отметил, что будет точечная настройка

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Серьезных изменений в налоговой системе России в ближайшее время не планируется, но точечная настройка будет, сообщил в интервью ТАСС первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Я думаю, что никаких серьезных изменений в налоговой системе не будет. Будет точечная настройка", - сказал он.

Комментируя предоставление инвестиционных льгот по налогу на прибыль в регионах, Жуков сказал, что тут необходим "единый общий государственный подход, чтобы регионы принимали решение, прежде всего исходя из улучшения инвестиционного климата, а не из каких-то других соображений".

Только при скоординированных усилиях федеральных и региональных властей можно добиться существенных результатов, добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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Жуков, Александр ДмитриевичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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