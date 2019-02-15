Закон о горных территориях может предусматривать льготы для бизнеса

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Модельный закон "О развитии о охране горных территорий", разработка которого ведется по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа, может включить в себя предоставление льгот предпринимателям, работающим на территориях выше 1,5 тыс. м над уровнем моря. Об этом в интервью на стенде ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил глава ведомства Сергей Чеботарев.

Ранее в Минкавказе РФ сообщали, что представители министерства вместе с сенаторами, депутатами Госдумы и экспертами войдут в состав межведомственной рабочей группы, которая будет разрабатывать модельный закон "О развитии и охране горных территорий" для стран СНГ. Участие в разработке проекта модельного закона также примут сотрудники Института географии РАН. Инициатива Минкавказа получила поддержку Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (МПА СНГ).

"В основу закона ляжет простая вещь: то, что находится выше 1,5 тыс. м, то, что там зарегистрировано, выше 1,5 тыс. м, то, что там производится, должно подпадать под льготы. Фактически, это такая особая экономическая зона, которая находится в горах", - сказал он.

Чеботарев пояснил, что введение льготного режима должно помочь приостановить отток населения из горных территорий. "Порядка 60% территории СКФО - это горные территории. Поэтому, конечно, мы видим необходимость дополнительного правового регулирования этих территорий. Мы учитываем опыт западных государств, в частности, мы общались с нашими австрийскими коллегами, у которых подобный закон есть, он функционирует, и функционирует эффективно", - добавил министр.

При этом он отметил, что развитие экономики в горных территориях не должно оказывать влияния на традиционную горскую культуру и уклад жизни, которые остались в высокогорных районах Северного Кавказа.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.