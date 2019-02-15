"МРСК Урала" планирует использовать технологию блокчейн для расчетов с потребителями

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "МРСК Урала" (входит в "Россети") планирует использовать технологию блокчейн для расчетов с потребителями, управляющими и сбытовыми компаниями, сообщил директор по информационным технологиям "МРСК Урала" Сергей Хомяков.

"Планируем подобрать площадку, на которой сделать взаимодействие между управляющей компанией, сбытовой компанией, перевести небольшой объем потребителей на смарт-контракты, используя технологию блокчейн. Все стороны будут иметь доступ к транзакциям. (...) В дальнейшем планируем подключать туда банки для процессинга и регулирующие органы", - сказал Хомяков в ходе выступления на сессии Российского инвестиционного форума.

Он отметил, что одна из целей - это обеспечить возможность "просьюмеров" (prosumer, от professional либо producer + consumer, профессиональный покупатель, потребитель либо производитель-потребитель - прим. ТАСС) работать с энергосистемой. "Технология позволит активным потребителям работать с сетью", - сказал он.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.