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Арбитраж рассмотрит заявление о признании банкротом Белорецкого меткомбината 18 марта

Белорецкий металлургический комбинат - один из основных производителей метизов в России

ТАСС, 15 февраля. Арбитражный суд Башкирии 18 марта рассмотрит заявление о признании Белорецкого металлургического комбината (входит в группу "Мечел") банкротом. Об этом говорится в материалах "Мечела".

Соответствующее заявление арбитраж принял от управляющей компании "Форсаж" 14 февраля. В "Мечеле" ТАСС сообщили, что сумма долга БМК перед "УК Форсаж" составила 12,44 млн рублей. На сегодняшний день задолженность полностью погашена, подчеркнули в компании.

"Заявление ООО УК "Форсаж" о признании АО "Белорецкий металлургический комбинат" банкротом принять, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом на 18 марта 2019 г.", - говорится в материалах компании.

Согласно данным "Спарк", УК "Форсаж" занимается обработкой отходов и лома цветных металлов.

Белорецкий металлургический комбинат - один из основных производителей метизов в России. Предприятие поставляет продукцию для топливно-энергетической, машиностроительной и строительной отраслей, а также оборонно-промышленного комплекса. На комбинате, который находится в Башкирии, трудятся около 5,6 тыс. человек.

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