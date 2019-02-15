Стоимость реализуемых в Бурятии инвестпроектов оценивается в 260 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 15 февраля. /ТАСС/. Стоимость инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время в Бурятии, оценивается в 260 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава республики Алексей Цыденов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"У нас экономика региона будет расти: у нас достаточно много инвестпроектов сейчас запускается. Те инвестпроекты, которые находятся в стадии реализации, суммарно за период реализации предусматривают объем инвестиций в 260 млрд рублей. Это внебюджетные инвестиции", - сообщил Цыденов.

Он уточнил, что речь идет о ряде инвестпроектов в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе о проекте по освоению Озерного свинцово-цинкового месторождения в Еравнинском районе: инвестор готов вложить в него до 2025 года 60 млрд рублей. Также Цыденов назвал проект по разработке Эгитинского месторождения флюорита (пластикового шпата), его стоимость - около 2 млрд рублей. "Также это разработка месторождения кварцита (на Урда-Гарганском месторождении - прим. ТАСС), добыча золота, - добавил Цыденов. - Это тепличное производство, авиапромышленность - производство новых типов вертолетов и самолетов, текстильное производство".

Цыденов уверен, что в ближайшие годы в Бурятии будет обеспечен рост экономики. "Мы уверенно рассчитываем на то, что у нас будет повышаться бюджетная обеспеченность, экономика будет расти. У нас рост собственных доходов, налоговой и неналоговой части, за 2018 год составил 13%. Поэтому мы достаточно оптимистично смотрим на то, что будет дальше", - сказал Цыденов.

Все крупные инвестпроекты, реализуемые и готовящиеся к реализации в Бурятии, были рассмотрены 1 февраля в Улан-Удэ на совещании, прошедшем под председательством вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Тогда пресс-служба республиканского правительства сообщила, что всего в настоящее время в центрах экономического роста Бурятии реализуется и планируется к реализации 31 инвестиционный проект общей стоимостью порядка 350 млрд рублей. Из них в стадии реализации находится 19 проектов.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.