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Торговая война
Обновлено 

Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары в случае успехов на переговорах

Американский лидер отметил, что взаимодействие Вашингтона с Пекином происходит "чрезвычайно успешно"

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может отложить сроки повышения пошлин на китайскую продукцию, если торговые переговоры обеих стран будут успешными. С соответствующим заявлением, которое транслировали местные новостные телекомпании, американский лидер выступил в Розовом саду Белого дома.

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"Есть вероятность, что я продлю сроки [повышения пошлин]... если переговоры будут хорошими", - подчеркнул он, добавив, что не будет повышать тарифы, пока идут переговоры. "Я люблю пошлины. Я использую их для ведения переговоров", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что готов продлить сроки повышения пошлин, если поймет, что США и Китай "близки к соглашению или сделка идет в правильном направлении". В таком случае, подчеркнул глава государства, он "не стал бы повышать тарифы". При этом американский лидер указал, что переговоры с Китаем идут "чрезвычайно успешно".

В пятницу пресс-секретарь Белого дома сообщила, что США и Китай "продолжат работу по всем нерешенным вопросам до 1 марта 2019 года" - срок, в течение которого они обязались заключить торговые договоренности. В ином случае США могут повысить пошлины на китайскую продукцию.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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