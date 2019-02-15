"Газпром нефть" увеличит поставки битумных материалов в Новосибирскую область

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области заключило с компанией "Газпром нефть" на полях инвестиционного форума в Сочи соглашение, по которому будет увеличено обеспечение региона битумными материалами, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

"Газпром нефть" и правительство Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения дорожного комплекса региона современными высококачественными битумными материалами и содействия импортозамещению моторных масел и технических жидкостей. На Российском инвестиционном форуме в Сочи документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в соответствии с соглашением, "Газпром нефть" увеличит объемы поставок дорожных битумов, инновационных полимерно-битумных вяжущих и других высокотехнологичных продуктов в Новосибирскую область. В 2018 году компания поставила новосибирским дорожным предприятиям 90 тыс. т битумных вяжущих материалов, что на 8% превышает объемы 2017 года.

Соглашение подразумевает импортазамещение смазочных материалов и технических жидкостей в Новосибирской области. "Газпром нефть" расширит сотрудничество с предприятиями Новосибирской области в сфере отечественных моторных масел, которые смогут заменить импортные аналоги.

Как сообщил Травников, тема получения качественных битумных материалов актуальна для региона. "В ближайшие годы нашим дорожникам предстоит большой объем работ. Это и "Безопасные и качественные дороги" и четвертый мост и подготовка территории к МЧМ и реконструкция ВПП Толмачево. Потребность в высококачественных материалах для дорожного строительства будет только расти", - сказал Травников.

Также, по его словам, с "Газпром нефтью" обсуждался перспективный проект создания сертификационного центра для новых катализаторов на базе компании СКТБ "Катализатор". Данный проект входит в программу развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.