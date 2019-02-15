Чеботарев: представители зарубежных стран проявляют интерес к Кавказскому форуму

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Представители прикаспийских стран, Закавказья и арабские страны уже проявляют интерес к проведению Кавказского международного экономического форума, проведение которого намечено на осень 2019 года. Об этом в интервью на стенде ТАСС на Российском инвестиционном форуме сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Ранее министр сообщал журналистам, что федеральные власти согласовали проведение I Кавказского международного экономического форума осенью 2019 года в Ставропольском крае. По его словам, инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов СКФО. Предусмотрено, что председателем организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского международного экономического форума будет назначен вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы знаем, что в работе такого форума заинтересованы представители закавказских государств, причем всех - закавказской пятерки, это Азербайджан, это Армения, это Грузия, это Абхазия и Южная Осетия. Мы надеемся, что представители всех государств будут присутствовать там, кроме того, мы знаем, что в работе этого форума заинтересованы и предварительно дали согласие принять участие другие страны - каспийской пятерки - это и Казахстан, и Туркменистан, и Иран", - сказал он, отметив, что иранская сторона уже выразила согласие участвовать в форуме.

Чеботарев также отметил, что участие в работе форума могут принять и представители и арабских государств, которые проявляют интерес к реализации проектов на Северном Кавказе.

"Ожидаем участия турецкой стороны в нашем форуме, потому что они тоже всегда были активны на Северном Кавказе. Мы ожидаем участия китайской стороны, <…> а также участия наших индийских партнеров", - добавил министр.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.