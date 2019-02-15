Минкавказ считает, что необходимо повышать эффективность менеджмента КРСК

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Эффективность менеджмента корпорации развития "Корпорации развития Северного Кавказа" (КРСК) необходимо повышать, возможно, за счет внесения корректив в стратегию работы компании. Об этом в интервью на стенде ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

В конце 2017 года Генпрокуратура сообщала нарушениях в работе КРСК, в числе которых - несоответствие фактических итогов ее работы целевым показателям, необоснованный рост расходов на зарплаты и командировки, нарушения в сфере налогового, трудового и гражданского законодательства. В декабре 2018 года Счетная палата опубликовала итоги проверки эффективности работы КРСК, согласно которым ни одна из ключевых целей создания корпорации не достигнута, нет налаженного механизма отбора инвестпроектов и планирования, а крупные проекты остаются незавершенными.

"Мы видим, что очень много вопросов к этой организации [поступает] со стороны Счетной палаты, со стороны Генеральной прокуратуры, со стороны органов власти. В настоящее время подготовлен пакет предложений, который доложен в правительство, и будет приниматься соответствующее решение. <…> Конечно, мы должны повышать эффективность менеджмента этой организации, мы должны, как и требует счетная палата и другие структуры, разработать, скорректировать стратегию работы КРСК, для того чтобы работать и дальше, не снижая темпы, и эффективнее", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в настоящее время КРСК рассматривает заявки на реализацию 11 проектов на сумму свыше 9 млрд рублей. Всего в 2018 году в КРСК было подано более 80 заявок по инвестиционным проектам. Корпорация в течение прошлого года участвовала в реализации пять инвестиционных проектов: строительства пищекомбината в Чечне, создания тепличного комплекса площадью 10 га в Ингушетии, завершения строительства многофункционального выставочного центра в Кавказских Минеральных Водах, создания рыбоводческого комплекса в Дагестане, а также проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и приобретении комплектующих для предприятия "Севкаврентген-Д".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.