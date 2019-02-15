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Российский инвестиционный форум - 2019

"Росконкгресс", РФПИ и Агентство Дальнего Востока поддержат экспорт Ульяновской области

Взаимодействие будет осуществляться в сфере привлечения инвестиций и поддержки экспорта

СОЧИ, 15 февраля. Ульяновская область будет сотрудничать с фондом "Росконгресс", Российским фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Агентством Дальнего Востока в сфере поддержки экспорта и привлечения инвестиций. Соответствующее соглашение подписано в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба Корпорации развития Ульяновской области.

В тексте соглашения говорится, что взаимодействие будет осуществляться в сфере привлечения инвестиций и поддержки экспорта. Стороны также намерены совместно продвигать инвестиционный потенциал региона.

"РФПИ будет содействовать финансированию новых проектов Ульяновской области, "Росконгресс" готов помогать в организации бизнес-миссий в целевые страны, интересные с точки зрения привлечения крупных компаний и их локализации на территории нашего региона", - приводятся в пресс-службе слова главы региональной корпорации развития Сергея Васина.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
РоссияУльяновская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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