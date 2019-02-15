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Цена нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с 20 ноября 2018 года

Рост составил 2,23% по состоянию на 19:55 мск

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,23% по состоянию на 19:55 мск, до $66,01 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $66 за баррель 20 ноября 2018 года.

Цена фьючерса на нефть марки WTI поднялась на 2,32%, до $56,06 за баррель.

На фоне укрепления котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,23%, до 66,49 рубля, курс евро - на 0,49%, до 74,91 рубля.

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