СФ попросил Минфин представить идеи о сокращении сроков отчетности об исполнении бюджета

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин на встрече в верхней палате парламента в пятницу с представителями Минфина, Счетной палаты и Росстата попросил их в течение 10 дней подготовить предложения о представлении в парламент годовых отчетов об исполнении правительством бюджета до конца весенней сессии, а не в осеннюю сессию, как это происходит сейчас.

"Я прошу вас представить в течение 10 дней в Совет Федерации предложения по алгоритму перехода с девяти на шесть месяцев [срока представления отчета об исполнении бюджета]", - сказал Рябухин, обращаясь к представителям ведомств, которые участвовали в заседании.

Сенатор сообщил, что в ближайшее время встретится с министром финансов РФ Антоном Силуановым и главой Счетной палаты Алексеем Кудриным для обсуждения этого вопроса.

Как сказал в беседе с ТАСС Рябухин, предложение о переносе сроков было инициировано спикером СФ Валентиной Матвиенко и направлено на усиление роли парламента в бюджетном процессе. По словам Рябухина, перенос сроков предоставления отчета об исполнении бюджета даст депутатам и сенаторам возможность более глубоко проработать замечания и предложения, а затем сверить их с заключением Счетной палаты в сентябре. Как добавил сенатор, инициатива продиктована, в частности, необходимостью повышения эффективности мониторинга целевого расходования бюджетных средств на реализацию нацпроектов.

"Это потребует включения современных информационных технологий, систем отчетности, мониторинга, создания единой информационной базы в правительстве, она уже есть в ФНС, таможенной службе, Росалкогольрегулировании, ФОМС - это большой массив, который нужно консолидировать. Есть много нормативных документов, которые надо менять, это очень большая работа, думаю, она займет года полтора", - подчеркнул Рябухин.

Как сообщил на заседании директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина Сергей Романов, министерство для сокращения сроков предлагает рассмотреть возможность разделения отчетности. По его словам, процедуры отчетности автоматизированы только в федеральных органах власти, которые непосредственно подведомственны правительству. Кроме того, добавил Романов, Минобороны и силовой блок формируют отчетность на базе бумажного документооборота, так как часть документов составляет государственную тайну. Он подчеркнул, что в данный момент нет электронных систем, которые позволяют полностью в электронном виде реализовывать процедуру формирования отчетов об исполнения бюджета.