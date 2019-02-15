Премьер Украины признал, что уровень зарплат вынуждает граждан уезжать работать за границу

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что уровень зарплат в стране не может остановить поток трудовых мигрантов, выезжающих работать за границу.

"Мы еще не имеем тех рыночных заработных плат в широком смысле, которые бы оставляли украинцев работать на Украине", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Прямой". Гройсман добавил, что страна также далека от достойных пенсий.

По оценкам экспертов, за рубежом работают от 3 до 6 млн украинцев (около 16% трудоспособного населения страны), причем больше всего в России. Между тем страной-лидером по "стоимости переводов" на Украину является Польша (около трети). В 2017 году выходцы с Украины перевели на родину больше средств, чем граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в свои страны вместе взятые.

В конце января замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что украинские трудовые мигранты принесли стране в 2018 году около $11 млрд.