Строительство инфраструктуры тамбовской ТОР "Котовск" обойдется в 1,4 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры для индустриального парка ТОР "Котовск" в Тамбовской области обойдется в 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава региона Александр Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сумма затрат на строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка составит более 1,4 млрд рублей. Софинансирование 95% затрат планируется получить по соответствующей программе Фонда развития моногородов. Затраты субъекта составят 5% - это 70 млн рублей. Начало строительства запланировано на второй квартал этого года", - сказал губернатор.

По словам Никитина, в течение пяти лет в ТОР планируется привлечь порядка 14 млрд рублей инвестиций на развитие действующих и создание новых производств и организовать две тысячи рабочих мест. Работа ТОР "Котовск" позволит диверсифицировать экономику города, крупнейшим предприятием которого является пороховой завод, повысить его инвестиционную привлекательность.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Тамбовской области, в настоящий момент ТОР "Котовск" заключил соглашения с четырьмя резидентами. Это предприятия по выпуску взрывозащищенных кондиционеров, полимерного полотна для автомобильной отрасли, комбикормов и подсолнечного масла. Общий объем инвестиций превысил 1 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.