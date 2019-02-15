Курская область заключила соглашения на 110 млрд рублей на инвестиционном форуме в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области в течение двух дней работы на Российском инвестиционном форуме заключили ряд крупных соглашений, в том числе с банками и агропромышленными компаниями, на общую сумму инвестиций более 110 млрд руб. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил врио главы области Роман Старовойт.

"От лица Курской области подписал 12 соглашений на общую сумму инвестиций более 110 млрд рублей. Эти деньги пойдут на улучшение всех сфер жизнедеятельности [региона]. В том числе соглашения подписал с ПАО "Сбербанк России", ВТБ, ПАО "МРСК Центра", "Мираторг", "Содружество", "Русатом Инфраструктурные решения", ИК "Садовое кольцо", ООО "Т2- мобайл", "Поволжская концессионная компания", - написал Старовойт.

Так, в частности, на форуме были закреплены договоренности о строительстве в Курской области производственного комплекса по глубокой переработке масличных культур мощностью 1 млн тонн в год за 20 млрд руб., новой мясохладобойни и дистрибьюторского центра стоимостью около 6 млрд рублей.

"Главная тема сочинского форума - реализация национальных проектов. По решению главы государства на эти цели выделены колоссальные средства - почти 26 триллионов рублей. Курская область уже стала участником 10 нацпроектов, в том числе "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Образование", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего наш регион до 2024 года получит порядка 20 млрд рублей из федерального бюджета", - подвел итоги работы на форуме врио главы региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.