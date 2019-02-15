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Более 600 млн рублей нужно на рекультивацию крупнейшего в Орловской области полигона ТКО

Глава региона Андрей Клычков сообщил, что нет необходимости в создании новых полигонов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 600 млн рублей необходимо на рекультивацию крупнейшего в Орловской области полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на улице Итальянской в Орле. Об этом в пятницу в интервью ТАСС на инвестфоруме в Сочи сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Полигон на Итальянской работает с 1973 года и в настоящий момент заполнен на 80%. Стоимость рекультивации полигона чуть больше 600 млн рублей", - сказал он и отметил, что мусороперерабатывающий завод, расположенный рядом, готов вложить средства в рекультивацию. Соответствующая заявка подана в инвестиционный совет Орловской области.

По словам Клычкова, нет необходимости в создании новых полигонов на территории региона - даже после закрытия на рекультивацию крупнейшего из них, с объемом отходов справятся три оставшиеся и площадка временного накопления. Помимо этого, в Орловской области работают два мусоросортировочных и мусороперерабатывающий заводы.

Теги
РоссияОрловская областьНовая система обращения с ТКОРоссийский инвестиционный форум - 2019
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