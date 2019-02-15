Власти Орловской области планируют привлечь 14 новых резидентов на территорию ОЭЗ

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Орловской области планируют привлечь 14 новых резидентов для размещения производств на территории опережающего экономического развития (ОЭЗ) "Орел". Соглашения с потенциальными инвесторами предполагается подписать в ближайшее время, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор региона Андрей Клычков на инвестиционном форуме в Сочи.

"В целом 14 соглашений [с потенциальными инвесторами] были направлены на согласование. Все эти инвесторы не "бумажные" - с ними со всеми проводили работу. Часть денег перерегистрировали предприятия Орловской области, потому что могут быть [зарегистрированы в ОЭЗ] только местные предприятия. Часть проходит юридические процедуры", - сказал Клычков.

По словам главы региона, общий объем инвестиций в ОЭЗ запланирован на уровне более 3 млрд рублей. Властям удалось также собрать кейс предложений, которые ожидают более детальной проработки.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Минэкономразвития РФ были направлены заявки от шести потенциальных инвесторов, готовых вступить в ОЭЗ с проектами по строительству молокоперерабатывающего завода, производству полиэтиленовых пакетов, кожевенной продукции, несъемной опалубки с ограниченным наполнителем, предприятий по глубокой переработке зерна и разведению рыбы. Официально зарегистрированных резидентов в ОЭЗ "Орел" на данный момент нет. На создание инфраструктуры промзоны власти Орловской области планируют выделить до 2023 года более 1 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.