Компании "Сколково" запустили проекты по обеспечению цифровой безопасности

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компании-резиденты "Сколково" запустили ряд проектов по обеспечению цифровой безопасности, которые защищают интеллектуальную собственность и данные при проведении банковских операций, а также работают в области охраны труда. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин.

"Компания Group-IB занимается проектами в области социальной инженерии. Например, поведенческое профилирование пользователей на сайтах банков. Оно позволяет оценить подмену клиента на другой стороне, когда ваш логин и пароль был украден", - рассказал Паршин, находящийся в Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум.

В свою очередь компания AdMon, по словам вице-президента "Сколково", работает над защитой от мошенничества в интернет-рекламе, WebKontrol занимается поиском нелегально скопированного аудио, видео и текстового контента в сети.

"Очень активно сейчас развивается такое большое направление, как охрана труда. Цифровые технологии в этой области - это не только один из колоссальных ресурсов снижения риска угрозы жизни и здоровью людей, но и вопросы экономии, защита интересов собственников", - рассказал Паршин. По его словам, часть проектов посвящены мониторингу перемещения сотрудников на производственных объектах.

"Здесь есть возможность уберечь сотрудников от неправильных моделей поведения и оказывать им поддержку. Человек, осуществляющий сложную монтажную работу на вредном производстве, может в онлайне видеть риски, которые могут возникать при проведении операций. Это тоже цифровая безопасность, и в "Сколково" самый большой пул компаний в России, которые развивают проекты в сфере охраны труда", - рассказал вице-президент фонда.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.