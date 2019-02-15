Режим ТОР поможет регионам Поволжья привлечь инвестиции и развить "слабые" города

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Создание новых территорий опережающего развития (ТОР) поможет регионам Приволжского федерального округа (ПФО) привлечь дополнительные инвестиции и развить "слабые" города. Об этом ТАСС рассказали власти регионов Поволжья.

Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановления правительства о создании 14 территорий опережающего развития в регионах страны. Девять из них расположены в границах Приволжского федерального округа, среди них ТОР "Ясный" (Оренбургская область), "Нефтекамск" (Башкирия), "Белорецк" (Башкирия), "Благовещенск" (Башкирия), "Менделеевск" (Татарстан), "Чапаевск" (Самарская область), "Глазов" (Удмуртия), "Решетиха" (Нижегородская область) и "Володарск" (Нижегородская область).

ТОР в Татарстане и Башкирии

Власти Татарстана работу по включению города Менделеевска в число территорий опережающего социально-экономического развития активно проводили в 2018 году, сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Комиссия по вопросам создания ТОР одобрила проект в июле 2018 года.

"В документе, представленном экспертам, были изложены планы по привлечению на начальном этапе до 19 резидентов и вложении инвестиций в объеме 4,8 млрд рублей. По планам, это даст возможность организовать более 600 рабочих мест", - сказала она.

На сегодняшний день, включая Менделеевск, в регионе действуют пять территорий опережающего развития. Самая крупная из них - "Набережные Челны" - досрочно выполнила план по привлечению инвесторов: здесь зарегистрированы 45 компаний-резидентов, которые с момента присвоения статуса произвели капитальные вложения на общую сумму 5,4 млрд. ТОР "Нижнекамск" привлекла пять резидентов, которые за 2018 год вложили в производство 340,9 млн рублей и создали 93 рабочих места. В Чистополе и Зеленодольске зарегистрированы четыре резидента, еще пять находятся на стадии внесения в реестр.

Сразу три города Башкирии - Благовещенск, Белебей и Нефтекамск - получили статус ТОР в этом году. С 2016 года такие территории действуют в моногородах Белебей и Кумертау. За два года работы в них появилось 17 резидентов, которые вложили 1,8 млрд. рублей инвестиций и создали более тысячи новых рабочих мест.

По словам министра, резидентами новых ТОР могут стать 24 компании. "Ими реализуются проекты в области легкой и пищевой промышленности, стройиндустрии и машиностроения. Общий объем планируемых капитальных вложений составляет порядка 1 млрд. рублей. При их успешной реализации будет трудоустроено более 1 тыс. человек", - цитирует министра пресс-служба.

Проекты в Удмуртии и Нижегородской области

Власти Нижегородской области планируют привлечь около 30 инвесторов в ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха". Объем вложенных ими инвестиций составит около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина. Реализация проектов позволит создать около 950 рабочих мест. По данным региональных властей, инвестиционные площадки обеспечены всеми необходимыми видами энергоресурсов и готовы разместить резидентов с любыми технологическими требованиями.

Руководство Удмуртии планирует привлечь в новую ТОР "Глазов" 16 млрд рублей инвестиций, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин. Здесь предполагается реализовать 11 проектов и создать 2,5 тыс. новых рабочих мест. По словам Свинина, все предприятия, которые подавались в заявке на создание ТОСЭР в городе Глазове готовы к реализацию проектов в установленные сроки.

Первый зампред правительства Удмуртии уточнил, что республика 1,5 года назад получила статус ТОР для города Сарапул. Для этой территории показатели по резидентам на данный момент перевыполнены. В планах на 2019 год - шесть новых инвесторов, в то время, как подано уже более 12 заявок.

Собеседник агентства отметил, что у ТОР Сарапула основное направление - медицинское оборудование и медицинские услуги. В свою очередь, в Глазове будут расположены предприятия, связанные с новыми материалами. "Там есть базовое предприятие - Чепецкий механический завод. Это глубокая переработка леса и его экспорт и мебельные предприятия", - сказал он.

В Самарской области также появился второй город со статусом ТОР - Чапаевск. По мнению губернатора области Дмитрия Азарова, присвоение статуса даст импульс к диверсификации экономики города и повышению его инвестиционной привлекательности. В ТОР планируется привлечь около 5 млрд рублей инвестиций.

"Это будет сказываться на создании новых рабочих мест, притоке инвестиций, повышении уровня благосостояния жителей Чапаевска. Город этого заслуживает. Здесь есть значительный потенциал, который нужно помочь раскрыть. И этим решением мы делаем серьезный шаг вперед", - цитирует Дмитрия Азарова его пресс-служба.