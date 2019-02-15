Чемезов: РФ продает оружие не только дешевле конкурентов, но и без политических условий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская военная техника не только является самой современной и надежной в мире, она также дешевле зарубежных аналогов, а ее приобретение не сопряжено ни с какими политическими условиями. Об этом заявил в пятницу глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Новую современную технику, которой нужно было провести испытания, мы направляли туда [в Сирию] и прямо там осуществляли доработку: наши конструкторы, инженеры находились там и прямо на месте корректировали какие-то технические показатели. Когда эта техника возвращалась в Россию, на завод, естественно, мы вносили изменения, и сегодня это самая современная, самая надежная военная техника, которая существует, наверное, в мире", - сказал Чемезов в интервью телеканалу RT.

Он подчеркнул, что приобретать оружие у России выгоднее и удобнее, чем у США или других стран.

"По цене мы дешевле, это во-первых. Во-вторых, мы никогда никаких политических условий не ставим при продаже того или иного оружия, это чисто коммерция", - отметил глава Ростеха.

Чемезов также напомнил, что Россия готова сотрудничать не только на условиях прямых платежей, но и с помощью кредитных и бартерных схем. "Мы очень гибкие и готовы на различные варианты сотрудничества", - заключил он.