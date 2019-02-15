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Reuters: добыча нефти на шельфовом месторождении Saudi Aramco частично приостановлена

По данным агентства, якорь судна перерезал основной силовой кабель две недели назад

ТАСС, 15 февраля. Компания Saudi Aramco частично приостановила добычу на шельфовом месторождении Сафания-Хафджи из-за аварии. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел около двух недель назад - основной силовой кабель был перерезан якорем судна. При этом, по данным агентства, авария не угрожала персоналу, работающему на месторождению.

Ожидается, что ремонтные работы будут окончены к началу марта.

Сафания-Хафджи - крупнейшее шельфовое месторождение нефти в мире с производственной мощностью более 1 млн баррелей в сутки.

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