Перечень российских моногородов будет пересмотрен весной 2019 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Список российских моногородов планируется пересмотреть в апреле 2019 года. Есть вероятность, что часть муниципалитетов выйдут из этого перечня, сообщила в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) Ирина Макиева.

"Мы ждем [пересмотра списка] в апреле, соответствующее поручение есть у Минэкономразвития РФ… Нужно посмотреть и уточнить критерии отнесения [к моногородам]. Потому что, если, например, предприятие работало и закрылось давным-давно, то это уже не моногород. Получается, что зависимости от предприятия, которое закрылось несколько лет назад, уже нет. Необходимо посмотреть критерии и соотнести, насколько это соответствует списку, который есть сейчас", - сказала она.

В России на сегодняшний день существует 319 моногородов. По словам Макиевой, часть из них может покинуть список по положительным причинам. Она отметила, что из этого списка может выйти, к примеру, Череповец.

"Несколько городов, действительно уже достойны того, чтобы лишиться статуса моногорода… Таким примерам мы очень рады, мы смотрим, как города крепнут", - пояснила Макиева.

Российский инвестиционный форум проходил 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.