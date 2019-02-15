Более 3 тыс. предложений учтены в новой программе развития моногородов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.РФ) получил более 3 тыс. предложений от муниципалитетов при разработке новой программы поддержки российских моногородов, рассчитанной до 2024 года. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала генеральный директор Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) Ирина Макиева.

"Мы получили более 3 тыс. предложений со стороны городов. Мы все их отработали, я лично сама прочитала каждое. Все предложения моногородов и заинтересованных сторон были обработаны, структурированы, и все это погружено в программу", - сказала она.

По словам Макиевой, проект программы внесен на рассмотрение Минэкономразвития РФ 21 января, в середине февраля министерству предстоит внести на рассмотрение федерального правительства итоговое предложение. В программу планируется включить новые блоки и направления работы.

"Впервые в программе появляется раздел работы с градообразующими предприятиями. Мы увидели за четыре года работы фонда и за два года работы программы, что градообразующие предприятия обладают и желанием, и возможностями помогать территории своего присутствия там, где они достаточно устойчиво стоят на ногах. Для нас это положительный сигнал", - пояснила Макиева.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком, он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода. Предыдущий вариант программы развития был рассчитан на 2017-2018 годы и охватывал 319 моногородов России.

Российский инвестиционный форум проходил 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.