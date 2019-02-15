Проект "Прошагай город" охватит все моногорода в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Проект "Прошагай город", направленный на привлечение туристов, охватит все моногорода России в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала в пятницу глава Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) Ирина Макиева.

"Мы эту технологию отдаем в понедельник, по ней все города могут прошагать свои территории для того, чтобы рассказать о том, в каком удивительном городе они живут <…> Задача - еще 318 городов прошагать, мы амбициозны, считаем, что в 2019 году мы их прошагаем", - сказала она.

Как сообщалось ранее, проект "Прошагай город" , созданный Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и Google стартовал в Саткинском районе Челябинской области 6 февраля. Участники, волонтеры и жители моногородов, наносили на карту Google объекты, которые могут быть интересны туристам, - кафе, гостиницы, музеи и другие. В проекте могут принять участие все желающие, для этого требуется выход в интернет и зарегистрированный аккаунт. По словам Макиевой, в моногороде Сатка участники проекта нанесли на карту порядка 50 объектов.

Сатка - районный центр в Челябинской области с населением около 45 тыс. человек, расположенный в 176 км от Челябинска. Градообразующее предприятие - комбинат "Магнезит", производящий огнеупорные материалы.

Российский инвестиционный форум проходил 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.