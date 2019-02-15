Фонд моногородов может начать поддержку концессионных проектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.РФ) обратился в Минэкономразвития РФ с инициативой о расширении собственных полномочий в части поддержки концессионных проектов. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала генеральный директор фонда Ирина Макиева.

"Мы вышли с инициативой в Минэкономразвития РФ о том, чтобы функции фонда были расширены. Мы просим расширить функционал до поддержки концессионных проектов. Я знаю, что в министерстве разделяют нашу позицию, но все-таки в правительстве такие обсуждения состоятся", - сказала она.

По словам Макиевой, возможности создания новых концессионных проектов ждут в моногородах. "...Такой запрос от городов есть. Потому что экономика развивается и, соответственно, инфраструктура не успевает", - пояснила глава фонда.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Фонд занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в том числе софинансированием расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах.

Российский инвестиционный форум проходил 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.