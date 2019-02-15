Воронежская область увеличит экспорт продукции АПК до $1,1 млрд к 2024 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области рассчитывают к 2024 году увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) почти в 2,5 раза - до $1,1 млрд. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"Поставлена задача к 2024 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса до $1 млрд 100 млн. Сейчас мы выпускаем на экспорт [продукции] примерно на $400 млн. То есть, увеличим почти в два с половиной раза", - сказал Гусев.

Он отметил, что для роста есть все возможности. "Мы много экспортируем зерна - более 1 млн т, но нам хотелось бы продавать готовую продукцию, поэтому мы объявили региональную программу поддержки глубокой переработки продуктов растениеводства, и в этом году заложили в качестве мер поддержки около 900 млн рублей. Очень рассчитываем, что наши сельхозпроизводители откликнутся: нам хотелось бы заниматься переработкой зерна <...>, обсуждали и возможность увеличения производства сои и ее переработки, также делаем большую ставку на переработку объемов молока, есть три проекта компании "Экомилк" на 25 млрд рублей", - рассказал глава региона.

Он уточнил, что будет расширен и экспорт мяса, например, агрохолдинг "Заречное" готовится отправлять говядину в страны Азии и в Китай.

Как добавил Гусев, в 2019 году регион запустит программу поддержки органического земледелия. "Пока она заключается в поддержке тех, кто хочет в нее войти - мы за свои средства готовы провести сертификацию земель. Это сложный процесс признания земель органическими: минимум за три года надо прекратить вносить в почву удобрения, пестициды, химию, и только после этого ее протестировать, чтобы сказать, можно ли здесь выращивать органическую продукцию <...> Мы уже придумали для органической продукции бренд "Петровский стандарт", - сказал Гусев.

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.