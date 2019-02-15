Васильев: власти Дагестана остановили бесконтрольное расходование бюджетных средств

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана смогли остановить неконтролируемое расходование бюджетных средств при реализации различных проектов, заявил в интервью ТАСС глава республики Владимир Васильев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы видели, к сожалению, множество примеров, когда объекты строились с целью того, чтобы освоить большие денежные средства. Куда они потом расходились, мы догадываемся - что-то в [уголовных] делах вылезает. Мы это остановили. Теперь мы увидели, что эти деньги стали появляться в бюджете, а так они расходились", - сказал Васильев.

По его словам, сейчас власти республики участвуют "во множестве судебных заседаний". "Например, проект "Дагагрокомплекс", который должен был выращивать помидоры и уже давно приносить прибыль, он не состоялся. Мы оказались должны, потому что прежнее правительство миллиард с лишним взяло в кредит, чего нельзя было делать, для бизнеса под гарантию правительства с таким обязательством, что без регрессного иска", - привел пример глава республики.

Он отметил, что сейчас это "уже эпизод уголовного дела". "Деньги сэкономлены", - добавил Васильев.

Как подчеркнул собеседник агентства, когда власти региона начали наводить порядок, они увидели, что у республики есть "огромные ресурсы".

"Допустим, провели торги по одному мосту и оказалось, что не за полтора миллиарда рублей, а за миллиард можно [его] построить. И та же компания, которая [сначала] выиграла торги, опять выиграла и строит за миллиард. Пятьсот миллионов ушли в бюджет республики. Вот торги по-честному. И это только один мост. <...> У нас есть огромные резервы", - заключил собеседник ТАСС.

Российский инвестиционный форум проходил 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.