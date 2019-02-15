Власти Воронежской области рассчитывают до конца 2019 года разработать ТЭО для метро

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют до конца года при поддержке японской компании разработать технико-экономическое обоснования (ТЭО) для проекта легкорельсового метро в Воронеже. Об этом в пятницу сообщил глава региона Александр Гусев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"Скорее всего, 2019 год будет в этом вопросе (строительства метров в Воронеже) решающим. У нас компания-консультант - Nikken Sekkei, которая занимается городской средой, а есть и специализированная японская транспортная компания, ее представители приезжают в Воронеж 18 февраля. Думаю, в этом году мы с их помощью сделаем технико-экономическое обоснование (ТЭО). Сейчас у нас параллельно готовятся документы - генеральный план Воронежа и его транспортные схемы. В конце года все эти три документа должны сойтись", - сказал Гусев.

Он уточнил, что оценочная стоимость легкорельсового метро в Воронеже - 40-45 млрд рублей. "Все зависит от технологий проходки, много ли будет подземной части. Это не очень дорого: мы подсчитали, что за десять лет эксплуатации доход составит порядка 28 млрд рублей", - добавил Гусев.

В мае 2016 года в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед которой на встрече в Москве российская и японская стороны согласовали 30 направлений сотрудничества, среди которых - улучшение городской среды в Казани, Воронеже, Новосибирске и Волгограде. В Воронеже реализации выбраны проекты по строительству SmartWellness-дома, установке 145 "умных" светофоров и бестраншейного ремонта трубопроводов. Через год был составлен план метро с первой веткой около 20 км, которая с северной окраины через проспект Революции проходит на левый берег реки Воронеж.

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.