Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства в пятницу.

При этом краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом, краткосрочный - на уровне "F3".

С сентября 2017 года Fitch поддерживает рейтинг России неизменным с "позитивным" прогнозом. Ранее в августе 2018 года агентство отмечало, что российская экономика хорошо справилась с апрельским раундом санкций США, но риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, риски макроэкономической волатильности и оценки перспектив роста по-прежнему сохранились. Также Fitch прогнозировал замедление роста ВВП России в 2019 году до 1,5% с 1,8% в 2018 году на фоне повышения НДС с 1 января 2019 года.

9 февраля агентство Moody's повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "Baa3" со "стабильным" прогнозом. Это было последнее из большой тройки рейтинговых агентств, принявшее решение о повышении рейтинга России до инвестиционного.

Ранее в феврале 2018 года S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-". Суверенный рейтинг был понижен двумя агентствами - Moody's и S&P - до спекулятивного в 2015 году на фоне введения санкций США и Евросоюза, падения цен на нефть и высокой волатильности на валютном рынке. Fitch при этом оставил рейтинг без изменений на уровне "BBB-".

Риски введения новых санкций

Риски введения новых санкций против России со стороны США остаются высокими, а будущее направление санкционной политики - неопределенным, сообщает агентство.

"Риск дальнейших санкций США остается высоким, и будущее направление санкционной политики остается неопределенным", - отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, по мнению Fitch, недавние действия Казначейства США по отмене санкций в отношении ряда российских корпораций не сигнализируют о более широком политическом сдвиге, но еще больше повышают непредсказуемость санкционной политики.

Группа американских сенаторов ранее на этой неделе внесла законопроект о новых санкциях против России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и кризиса на Украине. В частности, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, сенаторы также выступают за санкции против энергетических проектов с российским госучастием, банков, киберсектора и суверенного долга.

В то же время 27 января министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго". С тех пор акции российского алюминиевого гиганта постепенно продолжают укрепляться.

Ускорение инфляции и ВВП

Fitch прогнозирует ускорение инфляции в РФ до 5,3% в 2019 году из-за повышения НДС и ослабления рубля в 2018 году.

"Средняя инфляция увеличится с исторического минимума в 2,9% в 2018 году до 5,3% в 2019 году из-за повышения НДС, ослабления рубля в 2018 году и более высоких инфляционных ожиданий", - говорится в пресс-релизе агентства.

Тем не менее Fitch ожидает, что инфляция вернется к целевому показателю ЦБ РФ в 4% к 2020 году, если не будет негативных шоков, стойкого эффекта от повышения НДС и дальнейшего ослабления рубля. По мнению агентства, Банк России продолжает консервативную и при этом активную политику, направленную на достижение устойчивого уровня инфляции.

Кроме того, Fitch прогнозирует замедление темпов роста ВВП РФ в 2019 году до 1,5%, а затем ускорения до 1,9% в 2020 году.

"Fitch ожидает замедления роста экономики до 1,5% в 2019 году, что отражает влияние повышения ставки НДС на потребительский спрос и более слабые инвестиции. Мы ожидаем, что затем экономический рост незначительно ускорится до 1,9% в 2020 году, ниже ожидаемых 3,2% для медианы "BBB", - отмечается в сообщении агентства.