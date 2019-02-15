Россия в декабре 2018 года увеличила вложения в гособлигации США до $13,2 млрд

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $13,216 млрд в декабре 2018 года. В ноябре эта сумма составляла $12,814 млрд, свидетельствуют опубликованные в пятницу министерством финансов США данные.

На данный момент Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,123 трлн. На втором месте идет Япония - $1,042 трлн. На третьей позиции находится Бразилия - $303 млрд.

Иностранные государства владели в декабре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,265 трлн, в ноябре 2018 года этот же показатель составлял $6,141 трлн.

Американские гособлигации приобретают иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.