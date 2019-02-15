Обострение торговых споров может привести к падению мирового ВВП на 0,4%

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее обострение международных торговых споров может привести к падению мирового ВВП на 0,4%. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время обсуждения вопросов торговли на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Новые ограничения в мировой торговле оказали негативное воздействие на годовой товарооборот в $480 млрд в 2018 году, а дальнейшее нарастание напряженности в торговой сфере может снизить мировой ВВП на 0,4% из-за [падения] доверия и последствий для рынков", - считает она.

Лагард подчеркнула, что "странам следует действовать добросовестно, чтобы определить, согласно каким правилам, каким механизмам должна работать международная торговая система, и предпринимать решительные действия, чтобы следовать этим правилам".

Временно исполняющая обязанности главы Всемирного банка (ВБ) Кристалина Георгиева, которая также приняла участие в дискуссии, отметила, что укрепление "торговли имеет положительное значение для экономического роста, создания новых рабочих мест и сокращения масштабов нищеты". "Факты свидетельствуют, что торговля полезна для мира", - указала она.

Наиболее острым конфликтом в сфере торговли на сегодняшний день является спор между США и Китаем, которые в течение прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга.