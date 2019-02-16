Третий энергоблок Усть-Среднеканской ГЭС на Колыме запустят 5 марта

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС (входит в Колымский каскад ГЭС) Магаданской области будет запущен 5 марта этого года. Об этом сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор региона Сергей Носов. По его словам, запуск энергоблока даст толчок развитию горной отрасли области.

"Третий энергоблок уже готов. На 5 марта мы наметили торжественно его запустить", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что запуск нового энергоблока станет одним из важнейших этапов на пути к увеличению инвестиционной привлекательности Магаданской области - он даст возможность открыть новые промышленные, горнодобывающие предприятия. Кроме того, ввод в строй третьего гидроагрегата ГЭС приведет к снижению тарифов на электроэнергию, добавил глава региона

"Запуск энергоблока - это путь к снижению энерготарифов для населения и для бизнеса в том числе за счет увеличения потребления и дополнительной прибыли энергетиков, помимо этого, в областной бюджет начнет поступать больше налогов", - отметил глава региона.

Носов сообщил, что запуск энергоблока имеет важное значение не только для Колымы, но и для соседних регионов. К примеру, часть вырабатываемой энергии можно будет передавать на Чукотку. Также запуск гидроагрегата обеспечит дополнительные мощности для ведущих горнодобывающих предприятий Магаданской области, в том числе для золоторудных компаний "Павлик" и "Полюс".

Усть-Среднеканская ГЭС стоит на реке Колыма. Проектная мощность станции - 570 МВт, среднегодовая выработка - 2,6 млрд кВт/ч. В минувшем сентябре глава "Русгидро" Николай Шульгинов сообщил, что третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС на Колыме планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года.