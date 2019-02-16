Рейс Магадан - Екатеринбург получит дополнительные субсидии из бюджетов регионов

ТАСС, 16 февраля. Субсидированный в рамках федеральной программы авиарейс по маршруту Магадан - Екатеринбург получит дополнительное финансирование со стороны Свердловской и Магаданской областей. Об этом в субботу сообщил губернатор Колымы Сергей Носов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Вопрос запуска регулярного авиасообщения между регионами обсуждается с осени 2018 года. С весны этого года рейс будет выполняться дважды в неделю авиакомпанией "Уральские авиалинии" с возможностью увеличения регулярности полетов.

"30% мест в самолете будет субсидировано из федерального бюджета. Но мы также планируем финансировать рейс совместно со Свердловской областью. Сейчас соглашение находится на подписании у главы Свердловской области, подтверждение должно быть через строчку в бюджете, и тогда вперед", - сообщил собеседник агентства.

Таким образом, по словам Носова, билеты по направлению Магадан - Екатеринбург будут иметь три вида ценовых категорий: субсидированные за счет федерального бюджета, субсидированные за счет региональных бюджетов и коммерческая часть.