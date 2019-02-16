Проект "Южный газовый коридор" вступил в завершающую стадию

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Реализация проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу, вступила в завершающую стадию. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Реализация проекта ЮКГ с участием семи стран и многих компаний, вступила в завершающую стадию. В настоящее время это - первый реальный проект, который предусматривает диверсификацию и источников, и маршрутов поставок газа", - приводит слова Шахбазова пресс-служба минэнерго Азербайджана.

По словам азербайджанского министра, хотя ЮГК нацелен на чувствительный с точки зрения энергобезопасности рынок Юго-Восточной Европы, в будущем он может охватить больше европейских стран. "Это свидетельствует о том, что с развитием "Южного газового коридора" энергобезопасность Европы будет обеспечена более масштабно", - полагает Шахбазов.

ЮГК стоимостью свыше $40 млрд протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Его сегментами являются Южно-Кавказский, а также Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) трубопроводы. Официальное открытие ЮГК состоялось 29 мая 2018 года в Баку, одной из его составных частей - ТАНАП - в июне того же года. Строительство завершающего сегмента - Трансадриатического трубопровода - пока продолжается.

Пропускная способность ЮГК составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м транспортироваться на юг Европы. Поставки газа в Европу намечены на 2020 год. В перспективе пропускную способность ЮГК планируется нарастить до 31 млрд куб. м за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.

Основным источником газа для этого коридора является месторождение "Шах-Дениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 трлн куб. м. В последующем планируется транспортировать по ЮГК газ из других источников, в том числе из Туркмении.