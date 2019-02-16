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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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Меркель считает ошибкой попытку исключить РФ из газового рынка ЕС по политическим мотивам

Также канцлер ФРГ отметила, что Германия останется надежным рынком сбыта для природного газа

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Германия считает, что исключать Россию из газового рынка Евросоюза по политическим мотивам нельзя. Об этом в субботу заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Нашим американским коллегам я хочу сказать следующее: уже три года есть разрешение на экспорт сжиженного природного газа [в Европу]. Прошедшие 67 лет с момента образования ФРГ у нас не было американского природного газа, и мы смотрели в сторону Персидского залива, а также использовали свои ресурсы, например, в Норвегии, - отметила Меркель. - Мы не ставим под сомнение вопрос о покупке американского газа, но я считаю ошибкой исключать Россию осознанно политически. Этот сигнал, со стратегической точки зрения, ошибочный".

Германия останется надежным рынком сбыта для природного газа, откуда бы он ни поступал, заявила канцлер Германии. "Германия в ближайшие годы будет оставаться надежным рынком сбыта в том, что касается природного газа, откуда бы он ни поступал", - сказала она.

Меркель заметила, что "никто не хочет полностью быть зависимым от России" в вопросах поставок энергоресурсов. В то же время она напомнила, что газ из России или из СССР всегда "поступал в полном объеме", даже тогда, когда она была "ребенком во времена ГДР". "Я не знаю, почему времена стали сейчас настолько хуже, что мы не можем сказать, что Россия остается партнером", - сказала канцлер.

Ранее США неоднократно критиковали проект "Северный поток - 2", а посол США в ФРГ Ричард Гренелл даже письменно предупредил немецкие фирмы, в частности BASF и Uniper, о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что такие действия являются, по мнению Москвы, "недопустимым средством давления, которое не имеет ничего общего с международным правом и свободной и честной торговлей". По его мнению, американцы думают о поставках в Европу собственного СПГ.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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