На Колыме планируется строительство четвертого энергоблока Усть-Среднеканской ГЭС

ТАСС, 16 февраля. Строительство четвертого гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС (входит в Колымский каскад ГЭС) запланировано в Магаданской области, сообщил в субботу ТАСС губернатор региона Магаданской области Сергей Носов.

Ранее сообщалось, что 5 марта будет запущен в эксплуатацию третий гидроагрегат данной ГЭС, который даст толчок развитию горнодобывающей отрасли в области.

"Предполагаем строительство четвертого гидроагрегата, который завершит полный контур турбин. Четвертый блок необходим, завершение третьего мы рассматриваем как переход к четвертому", - сообщил собеседник агентства, не назвав точных сроков начала работ. По словам Носова, на строительство четвертого энергоблока потребуется от трех до пяти лет. "Это достаточный срок, чтобы развернуть те проекты, которыми мы сейчас занимаемся в горнодобывающей отрасли", - уточнил глава региона.

Усть-Среднеканская ГЭС расположена на реке Колыма. Проектная мощность станции - 570 МВт, среднегодовая выработка - 2,5 млрд кВт/ч.