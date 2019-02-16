На инвестиционном форуме в Сочи было подписано 567 соглашений на 968 млрд рублей

К наиболее важным соглашениям относятся 16 проектов. Так, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал соглашение на 115 млрд рублей с президентом АО "Русская медная компания" (РМК) Всеволодом Левиным, согласно которому власти края окажут содействие РМК в освоении Малмыжского месторождения.

В 2016 году было подписано 255 соглашений на 453,3 млрд рублей, в 2017 году - 377 соглашений на 550,3 млрд рублей, в 2018 году - 538 соглашений на 862 млрд рублей.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Участники Российского инвестиционного форума в Сочи подписали 567 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 968,033 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), что на 106 млрд рублей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба форума.

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Участники форума

В этом году в Российском инвестиционном форуме приняли участие более 8 тыс. ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов, журналистов, руководителей крупных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти. Это показывает рост количества участников на 30% по сравнению с предыдущим годом (в 2018 году форум посетили 6123 участника).

Самые многочисленные делегации - официальные лица и представители бизнеса - прибыли из США (115), Швейцарии (49), Великобритании (38), Франции (36), Германии (35), Италии (25), Китая (25), Нидерландов (20), Японии (16). Среди высокопоставленных зарубежных политиков форум посетили вице-премьер Абхазии Джансух Нанба, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста.

Отмечается, что форум привлек на свою площадку не только глав филиалов крупных иностранных компаний в России, но и представителей международного делового сообщества. География представителей бизнеса пополнилась такими странами, как Армения, Бельгия, Египет, Камерун, Малайзия, Узбекистан, ЮАР.

Впервые форум посетили представители торгово-инвестиционной палаты провинции Квазулу-Натал (ЮАР) при участии главного исполнительного директора Невилля Матджи и председателя Катарины Кронье. Первый раз на форум приехали главы филиалов международных компаний "Санофи Россия", "Берингер Ингельхайм", "ДжиИ Хэлскеа", "Ингка Сентерс Рус Менеджмент (IKEA)", McDonald’s, "ПепсиКо Холдингс", Philips, "Хендэ Мотор СНГ" и др.

Традиционно на площадке присутствовали руководители дочерних предприятий крупнейших международных компаний в России: генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор компании "Рено Россия" Андрей Панков, президент компании по производству продуктов питания Mars в России Валерия Щапова и другие.

В форуме приняли участие 468 глав российских компаний (в 2018 году - 308), в их числе Вагит Алекперов ("Лукойл"), Олег Белозеров (РЖД), Андрей Бокарев ("Трансмашхолдинг"), Виктор Вексельберг (фонд "Сколково"), Герман Греф ("Сбербанк"), Кирилл Дмитриев (РФПИ), Александр Дюков ("Газпром нефть"), Игорь Шувалов (ВЭБ.РФ).

О форуме

Российский инвестиционный форум проходил 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

В этом году работу форума освещали 1326 представителей СМИ (1300 - российские, 26 - иностранные).