"Метрострой" Петербурга подписал мировое соглашение с ФНС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Компания "Метрострой", занимающаяся строительством подземки в Санкт-Петербурге, заключила в пятницу мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС), которое позволит разблокировать счета компании и выплатить долги по зарплате за декабрь строителям метро, сообщил журналистам в субботу представитель предприятия.

Теперь компания планирует представить мировое соглашение на утверждение Арбитражному суду в рамках следующего заседания по делу о банкротстве "Метростроя", которое перенесено на 19 февраля.

"ОАО "Метрострой" и ФНС России 15 февраля подписали мировое соглашение, поставив таким образом точку во своих взаимных спорах. В ближайшее время арест со счетов компании будет снят, Метрострой приступит к реализации государственных контрактов в плановом режиме", - сказал он.

По данным представителя ФНС, общая сумма задолженности по налогам, пени и штрафам "Метростроя" перед налоговой службой составляет 812 млн рублей. Предприятие рассчитывает получить отсрочку по уплате налогов на три года в рамках мирового соглашения. Власти Петербурга 12 февраля пообещали полностью выплатить долги по зарплате строителям метро за декабрь до конца недели после пикета у здания Смольного с участием более 60 сотрудников субподрядных организаций "Метростроя". В конце 2018 года из-за долгов по налогам у "Метростроя" оказались заблокированы счета, компания не смогла вовремя выплатить зарплату строителям подземки.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала широкий общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. Последние 30 декабря сообщили, что долги полностью погашены более чем перед 6,5 тыс. сотрудниками "Метростроя" и его подрядных организаций.

На прошлой неделе строители метро объявляли забастовку, однако вскоре завершили ее, так как им обещали погасить задолженность по зарплате до 11 февраля. Накануне в "Метрострое" сообщали, что задолженность за декабрь погашена перед 60% метростроителей. Власти также намеревались расторгнуть четыре крупных контракта с "Метростроем" на работы по строительству городской подземки из-за срывов сроков сдачи новых станций. Компания с этим решением не согласилась и подала в суд.

Затем руководство города объявило об отмене решения о расторжении, если компания сможет в короткие сроки решить финансовые проблемы, а также заключить мировое соглашение с ФНС, которая в арбитраже требовала признать "Метрострой" банкротом из-за долгов по налогам.