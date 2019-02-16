Рыбаки Камчатки в 2019 году могут добыть более 300 тыс. тонн лосося

ТАСС, 16 февраля. Камчатские рыбаки могут добыть в 2019 году более 300 тыс. тонн лосося, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Илюхин.

"С начала наблюдений, с 1906 года, были самые большие объемы добычи лосося, чуть больше 500 тыс. тонн <...> Наука по 2019 году дает менее оптимистичные прогнозы, но они все равно велики - более 300 тыс. тонн", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что из всего добытого в 2018 году объема лосося более 65% было обработано на берегу благодаря ранее проведенной работе по строительству новых современных рыбоперерабатывающих заводов с холодильными мощностями.

Всего в 2018 году камчатские рыбодобывающие компании выловили 1,5 млн тонн рыбы, на 30% больше, чем в 2017 году. Доля региона в общероссийском вылове превысила 30%. За последние 10 лет в рамках развития береговой инфраструктуры были построены и модернизированы 22 высокотехнологичных рыбоперерабатывающих завода, четыре из них - в 2018 году.

Эксперты Росрыболовства ожидают, что вылов горбуши в 2019 году составит 293 тыс. тонн, кеты - 116 тыс. тонн, нерки - 41 тыс. тонн и кижуча - 10 тыс. тонн. Вылов малочисленных тихоокеанских лососей, к которым относятся сима и чавыча, прогнозируется на уровне 39 тонн и 481,5 тонн. Лососевая путина начинается на Дальнем Востоке с 1 июня. По данным Росрыболовства, в 2018 году на Дальнем Востоке добыт рекордный объем тихоокеанских лососей - 676 тыс. тонн.