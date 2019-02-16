Дагестан завершил подписание соглашений о предоставлении субсидий на нацпроекты

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Республика Дагестан завершила подписание соглашений о предоставлении субсидий на национальные проекты, сообщил ТАСС в субботу первый заместитель председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.

"По вопросу заключения соглашений - у нас всего 54 соглашения, два из которых не были еще подписаны. Одно из них не было подписано, поскольку постановление правительства РФ о распределении субсидий по регионам было принято в четверг, утром Минэкономразвития РФ отправило нам текст соглашения, мы подписали и вернули в Москву. Второе - по минтрансу - так называемое неденежное соглашение, было подписано вчера", - сказал Гусейнов.

В пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи на встрече с главами регионов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что соглашения о предоставлении субсидий на нацпроекты заключили 95% регионов страны, и обратился к руководству остальных субъектов, в числе которых и Дагестан, с рекомендацией оперативно решить эту проблему.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.