СМИ: министр нефти Ирана обсудит с CNPC ее участие в проекте "Южный Парс"

ТАСС, 16 февраля. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане обсудит с руководством Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в Пекине участие компании в проекте "Южный Парс. Фаза 11". Об этом в субботу информирует агентство Shana.

12 декабря агентство Reuters сообщило, что CNPC под давлением США приостановила инвестиции в иранское газовое месторождение "Южный Парс".

В ноябре министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что CNPC официально вошла в проект "Южный Парс. Фаза 11" вместо французского нефтегазового концерна Total.

"Южный Парс" - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн куб. м. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 участков (фаз).